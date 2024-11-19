За 1000 днів повномасштабного вторгнення Росія атакувала Київ понад 2500 дронами й ракетами
Від початку повномасштабного вторгнення збройні сили Росії застосували по Києву понад 2 500 ракет і безпілотників
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Там зазначили, що за 1000 днів повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 годин. Зокрема, для атаки столиці росіяни застосовували:
- понад 1 600 БПЛА різних модифікацій;
- майже 800 крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69;
- майже 90 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23;
- майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 одиниць гіперзвукових ракет "Циркон".
Читайте також: 1000 днів війни: найболючіші втрати, головні перемоги та що може чекати українців попереду
У КМВА додали, що лише протягом цього року Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу.
"За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БПЛА", - йдеться в повідомленні.
- Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
- Актуальне
- Важливе