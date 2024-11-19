За 1000 днів повномасштабного вторгнення Росія атакувала Київ понад 2500 дронами й ракетами

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Там зазначили, що за 1000 днів повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 годин. Зокрема, для атаки столиці росіяни застосовували:

понад 1 600 БПЛА різних модифікацій;

майже 800 крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69;

майже 90 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23;

майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 одиниць гіперзвукових ракет "Циркон".

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У КМВА додали, що лише протягом цього року Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу.

"За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БПЛА", - йдеться в повідомленні.