За Авдіївкою не було збудовано потужних рубежів, хоча часу було достатньо, - військовослужбовець ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі треба враховувати те, що за Авдіївкою серйозних рубежів оборони збудовано не було, хоча часу було достатньо. Українські воїни заплатили за це ціну. Це точно треба не забалакувати, і не пробувати сказати, що проблеми немає. Зараз треба ставити завдання зміцнювати рубежі оборони, які пролягають у місцях, де ворог прагне просунутися. Запорізький напрямок муляє росіян як територія їхньої поразки. Ворог не зміг досягти успіху впродовж тривалого часу. Звичайно, окупанти намагаються сконцентрувати зусилля і на Запорізькому напрямку", - зауважив Варченко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог також намагається сконцентрувати зусилля на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і на східній частині Херсонщини.

"Тобто триває тиск практично скрізь. Ворог намагається підтягувати великі сили. Наразі ми бачимо, що усі резерви росіян у бою. А це свідчить про те, що нам потрібно працювати, щоб компенсувати відсутність достатньої кількості боєприпасів. Продумати й врахувати те, що були тільки слова довкола формування рубежів оборони, але не було, як виявилося, самих рубежів або вони не були сформовані достатньою мірою. Треба добре подбати не на словах, а на фізичному рівні про фронтову інженерію, яка стосується прифронтової зони", - наголосив Варченко.