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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

За Авдіївкою не було збудовано потужних рубежів, хоча часу було достатньо, - військовослужбовець ЗСУ

7 березня, 2024 четвер
15:19
Війна з Росією фортифікаційне обладнання смуг оборони

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко зазначив, що потрібно зміцнювати рубежі оборони, де ворог прагне просунутися

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі треба враховувати те, що за Авдіївкою серйозних рубежів оборони збудовано не було, хоча часу було достатньо. Українські воїни заплатили за це ціну. Це точно треба не забалакувати, і не пробувати сказати, що проблеми немає. Зараз треба ставити завдання зміцнювати рубежі оборони, які пролягають у місцях, де ворог прагне просунутися. Запорізький напрямок муляє росіян як територія їхньої поразки. Ворог не зміг досягти успіху впродовж тривалого часу. Звичайно, окупанти намагаються сконцентрувати зусилля і на Запорізькому напрямку", - зауважив Варченко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог також намагається сконцентрувати зусилля на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і на східній частині Херсонщини.

"Тобто триває тиск практично скрізь. Ворог намагається підтягувати великі сили. Наразі ми бачимо, що усі резерви росіян у бою. А це свідчить про те, що нам потрібно працювати, щоб компенсувати відсутність достатньої кількості боєприпасів. Продумати й врахувати те, що були тільки слова довкола формування рубежів оборони, але не було, як виявилося, самих рубежів або вони не були сформовані достатньою мірою. Треба добре подбати не на словах, а на фізичному рівні про фронтову інженерію, яка стосується прифронтової зони", - наголосив Варченко. 

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 92 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1160 росіян.
  • Reuters пише, що Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, ймовірно, щонайменше два роки.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ потрібно стабілізувати  ситуацію і не дати ворогу прорвати оборону.
Теги:
Новини
військові
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
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