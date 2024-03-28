За час повномасштабної війни кількість зниклих безвісти сягнула 50,1 тис. осіб, - Нацполіція
З початком повномасштабного вторгнення РФ кількість зниклих безвісти в Україні збільшилась у чотири рази. Зараз нерозшуканими вважаються 50 150 людей
Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.
"Війна змінила масштаби розшукової роботи. До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи. З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб", - написав він.
Нєбитов зазначив, що через непередбачувану ситуацію на фронті, масовані російські атаки на міста, міграцію населення та тимчасову окупацію територій збір інформації та перевірка даних ускладнюються.
За словами заступника очільника Нацполіції, навантаження на карний розшук збільшилось, але "оперативники працюють на максимумі та продовжують боротись за кожну людську долю".
- 19 лютого Червоний Хрест визнав зниклими безвісти 23 тис. людей унаслідок російської збройної агресії проти України.
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