Головна Війна з Росією За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців

За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців

Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
07:12
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні втратила 890 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1071780 (+890) осіб;
  • танків – 11118 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23148 (+0) од;
  • артилерійських систем – 31698 (+66) од;
  • РСЗВ – 1470 (+1) од;
  • засоби ППО – 1208 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209);
  • крилаті ракети – 3558 (+0);
  • кораблікатери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123);
  • спеціальна техніка – 3943 (+1).

Дані уточнюються.

  • За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення, починаючи з 12 листопада 2022 року, російські війська окупували менш ніж 1% території України.
Читайте також:
Трамп і Путін
Автор Марина Клюєва
17 серпня, 2025 неділя
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
07:30
шахед
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині є постраждалі, на Полтавщині - знеструмлення
06:34
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії
"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей
06:21
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
05:43
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
02:44
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
01:58
Дональд Трамп
Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами
01:51
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
01:49
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому Домі завершилися двоетапні переговори Зеленського, Трампа та євролідерів
00:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
00:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Трамп займає партнерську позицію до України та європейців, - Княжицький
2025, понедiлок
18 серпня
23:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
23:29
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Гарантіями безпеки для України є три складові, - Кривонос
23:21
Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та біля адмінкордону з Дніпровщиною, - DeepState
22:24
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 133 бої: найбільше ворожих атак на Покровському та Лиманському напрямках
22:17
Ексклюзив
Володимир Омелян
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян
21:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
21:10
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні
21:09
Американський журналіст Браян Ґленн
Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення
21:02
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
УПЛ: "Кривбас" переміг "Зорю", результати інших матчів 2-го туру
20:14
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
20:08
Ексклюзив
Артем Бронжуков
Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
20:00
OPINION
Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
19:58
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
19:43
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
19:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
19:37
мобілізація
Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбулася акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
18:03
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов
18:00
OPINION
Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
Більше новин
