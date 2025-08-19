За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні втратила 890 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1071780 (+890) осіб;
- танків – 11118 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23148 (+0) од;
- артилерійських систем – 31698 (+66) од;
- РСЗВ – 1470 (+1) од;
- засоби ППО – 1208 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123);
- спеціальна техніка – 3943 (+1).
Дані уточнюються.
- За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення, починаючи з 12 листопада 2022 року, російські війська окупували менш ніж 1% території України.
