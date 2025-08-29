За добу армія РФ втратила на фронті засіб ППО, 4 танки та 850 військових
Впродовж минулої доби 29 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 850 військовослужбовців. Сили оборони знищили 4 ворожих танків та десятки одиниць іншої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1080480 (+850) осіб
- танків – 11143 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
- артилерійських систем – 32125 (+61) од
- РСЗВ – 1476 (+2) од
- засоби ППО – 1213 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
- крилаті ракети – 3626 (+28)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
- спеціальна техніка – 3952 (+0)
Дані уточнюються.
- У четвер, 28 серпня, в російському місті Твер стався вибух, внаслідок якого було зруйновано вузлову залізничну станцію.
