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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулось 50 боєзіткнень, Сили оборони відбили 10 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

16 березня, 2024 субота
19:41
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 15 березня на фронті відбулось 50 бойових зіткнень. Росіяни 19 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 березня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Також нашими підрозділами зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Рижівка, Рожковичі, Степанівка, Соснівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Уманське, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очаків Миколаївської області; Кринки, Тягинка, Іванівка, Берегове та обласний центр Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

  • Українські захисники протягом минулої доби відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили щонайменше 1160 окупантів та 21 танк.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
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