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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони знищили 1160 окупантів, 21 танк і 14 БПЛА

16 березня, 2024 субота
07:45
Війна з Росією ЗСУ

Українські захисники протягом минулої доби відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили щонайменше 1160 окупантів та 21 танк

Про це 16 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 429 580 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6779 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 606 (+26) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 719 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14) од,
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+2) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1712 (+1) од.

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки РФ на 7 напрямках, найбільше - на Авдіївському

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку, Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни й Роздолівка на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Армія РФ завдала 10 ракетних та 68 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Вільне, Олександрівка, Велика Писарівка, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Семенівка, Калинівка, Часів Яр, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 7 районів зосередження особового складу противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також, у ніч на 16 березня, Силами оборони України знищено 2 з 2 ударних дронів типу Shahed. Це відбулося на Харківщині.

  • Російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 20 загиблих - медик і рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, загалом постраждали 75 людей.
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