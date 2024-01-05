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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулось 56 боєзіткнень, Сили оборони відбили 19 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

5 січня, 2024 п'ятниця
19:43
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби 5 січня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 січня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 3 ракетні та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також у ніч на 5 січня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено 21 ворожий дрон.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Вовківка Сумської області; Гатище, Бочкове, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник марно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Гергіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Іванівка, Садове, Херсон, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безрезультатних штурмових дій, українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

  • Сили оборони України протягом минулої доби, 4 січня, ліквідували 790 окупантів, знищили 30 ворожих артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.

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