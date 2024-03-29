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За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 16 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

29 березня, 2024 п'ятниця
19:30
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом доби, 29 березня, на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. Окупанти 20 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 38 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бочкове, Успенівка, Хрипуни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Заріччя, Леонівка Чернігівської області; Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ізюмське Харківської області, Новоєгорівка Луганської області та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Невське Луганської області та Серебрянське лісництво.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр та Іванівське Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 безрезультатні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 зенітно-ракетному комплексу та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 артилерійському засобу ворога.

  • 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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