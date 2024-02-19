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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 19 атак окупантів, - Генштаб

19 лютого, 2024 понедiлок
19:27
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом доби 18-19 лютого РФ намагалась тричі наступати на Куп’янському напрямку й один - на Новопавлівському. Загалом відбулось 70 бойових зіткнень

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 лютого.

Попри значні втрати РФ не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Баранівка Чернігівської області та Бобилівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Катеринівка, Таратутине, Їздецьке, Лугівка, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Табаївка, Піщане, Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Серебрянка, Терни, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбити 19 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 1 раз намагався проводити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль, Донецької області та Новодарівка, Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Антонівка, Зеленівка, Кринки Херсонської області. Також противник здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1290 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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Авдіївка
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