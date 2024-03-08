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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулось 74 боєзіткнення, Сили оборони відбили 36 атак на п'яти напрямках, - Генштаб

8 березня, 2024 п'ятниця
19:20
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом доби 2 березня на фронті відбулось 70 бойових зіткнень. Росіяни 18 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 березня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Сеньківка, Єліне, Блешня, Луб’яне Чернігівської області; Баранівка, Басівка, Запсілля, Грабовське Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Макіївка Луганської області та в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка та Білогорівка Луганської області; Терни та Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гольмівський та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк та Григорівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"”, на Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема по двох Р-330Ж "Житель", та 1 складу боєприпасів противника.

  • 8 березня Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в етері Еспресо зазначив, що, судячи з картини на полі бою та того, що ловлять з ворожих перехоплень, у противника дійсно не вистачає спеціалістів у деяких сферах
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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