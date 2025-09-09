За добу на фронті відбулося 69 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 69.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Нова Гута, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Біла Береза, Малушине, Гірки Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові за сьогодні відбили 4 ворожі атаки, ще одне зіткнення триває.

Авіація загарбників завдала 3 удари, скинувши при цьому 8 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 126 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 2 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 3 атаки у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 7 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське, одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян 10 разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 6 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

"На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Котлине, Удачне та в напрямку Родинського, Променя, Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак", - зазначили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 4 штурмових дії ворожих військ, ще 7 зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.