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Війна з Росією: хроніка
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За добу росіяни 16 разів намагались прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

6 квітня, 2024 субота
19:57
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Бахмутському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 квітня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, заклад освіти, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Родіонівка Сумської області; Огірцеве, Козача Лопань, Липці, Кутузівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Лісківщина, Михальчина Слобода Чернігівської області; Могриця, Нова Гута, Біловоди Сумської області; Козача Лопань, Ветеринарне, Стрілеча, Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов’янськ, Верхньокам’янське та Григорівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша, Селидове, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Очеретине, Скучне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 2 безрезультатні атаки позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровської області; місто Херсон, Зміївка, Кринки, Тягинка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку росіяни 22 рази атакували позиції ЗСУ за підтримки авіації й намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
Херсонщина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
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