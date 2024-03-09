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Війна з Росією: хроніка
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За добу росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

9 березня, 2024 субота
19:18
Війна з Росією військові, ЗСУ

Протягом доби 9 березня на фронті відбулось 58 бойових зіткнень. Росіяни 21 раз намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 березня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Єліне, Баранівка, Блешня, Бучки Чернігівської області; Волфине, Катеринівка, Запсілля, Порозок Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське та Білогорівка Луганської області; Терни, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Богданівка, Часів Яр, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське, Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Максимільянівка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон та Осокорівка, Берислав, Одрадокам'янка, Токарівка, Антонівка, Станіслав Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Російські окупанти атакували на 6 напрямках фронту, але українські захисники відбили ворожі атаки та ліквідували ще 850 військових РФ.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Авдіївка
Військові новини
Шахтарськ
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Лиман
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