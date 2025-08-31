Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 810 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1082140 (+810) осіб
- танків – 11151 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23212 (+2) од
- артилерійських систем – 32199 (+27) од
- РСЗВ – 1476 (+0) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371)
- крилаті ракети – 3664 (+38)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83)
- спеціальна техніка – 3952 (+0)
Дані уточнюються.
- Військовослужбовець ЗСУ, фахівець з радіотехнологій та технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про виявлення ним в одному зі збитих російських розвідувальних дронів заводського відеозапису, зробленого на підприємстві у КНР.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+19.2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе
2025, неділя
31 серпня
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
07:53
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами у ніч на 31 серпня: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, пошкоджено енергетику
07:37
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
06:23
Аналітика
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
2025, субота
30 серпня
23:06
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
19:26
Ексклюзив
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:05
Ексклюзив
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
17:46
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
16:54
Ексклюзив
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
15:22
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі