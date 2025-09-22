За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових
Впродовж минулої доби 21 вересня на війні проти України російська армія втратила 960 військових. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1102570 (+960) осіб;
- танків – 11194 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 23282 (+1) од;
- артилерійських систем – 32999 (+47) од;
- РСЗВ – 1493 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 344 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Дані уточнюються.
- Вранці понеділка, 22 вересня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та область керованими авіабомбами. Унаслідок влучань в місті палають пожежі, 2 людини загинуло, ще двоє поранені.
