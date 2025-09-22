Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових

За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових

Марія Науменко
22 вересня, 2025 понедiлок
07:23
Війна з Росією втрати окупантів

Впродовж минулої доби 21 вересня на війні проти України російська армія втратила 960 військових. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1102570 (+960) осіб;
  • танків – 11194 (+1) од;
  • бойових броньованих машин -  23282 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32999 (+47) од;
  • РСЗВ – 1493 (+1) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 344 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118);
  • спеціальна техніка – 3969 (+0).

Дані уточнюються.

  • Вранці понеділка, 22 вересня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та область керованими авіабомбами. Унаслідок влучань в місті палають пожежі, 2 людини загинуло, ще двоє поранені.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
07:17
винищувач Eurofighter
НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем
06:49
Оновлено
Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 2 людини загинуло, ще двоє поранені
06:09
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР
05:33
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: в Сумах та на Київщині є постраждалі, на Полтавщині – влучання по території підприємства
01:04
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 123 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
00:42
Американська поліція
У США чоловік зі словами "Волю Палестині" відкрив вогонь на весіллі в Нью-Гемпширі
00:02
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
2025, неділя
21 вересня
23:37
Наталія Борщевич (ФОП з Луцька)
Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
23:36
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
23:16
Ексклюзив
Ігор Семиволос
"Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини
23:14
Хасиди
100 грн за пляшку води: скільки коштує хасидам святкування Рош га-Шана в Умані
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:47
Володимир Зеленський
"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:16
Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
Більше новин
