За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових
Протягом минулої доби 27 вересня російська армія на війні проти України втратила 1110 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
- танків – 11211 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
- артилерійських систем – 33231 (+45) од;
- РСЗВ – 1503 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.
- Зранку суботи, 27 вересня, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію на території російської Чуваської Республіки.
