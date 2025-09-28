Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових

За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових

Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
07:35
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби 27 вересня російська армія на війні проти України втратила 1110 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
  • танків – 11211 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
  • артилерійських систем  – 33231 (+45) од;
  • РСЗВ – 1503 (+1) од;
  • засоби ППО – 1223 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів  – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131);
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).

Дані уточнюються.

  • Зранку суботи, 27 вересня, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію на території російської Чуваської Республіки.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
08:40
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі є постраждалі та руйнування, у Києві 2 людини загинуло
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
07:58
Огляд
Дмитро Павличко
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
07:30
Огляд
кінотеатр
Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хвилина мовчання на Хрещатику
Ритуал пам'яті чи примус: чому хвилина мовчання в Україні викликає дискусії
00:30
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
00:15
Віктор Орбан
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
2025, субота
27 вересня
23:26
НАТО
НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
23:05
росія агресор
Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
22:43
Ціни на пальне, АЗС
Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
22:00
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк
21:51
Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:39
Володимир Зеленський
"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
19:16
Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти
19:00
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
18:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні
18:42
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
18:29
Ексклюзив
москва в руїнах
"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
17:42
Башар Асад
Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа
16:45
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше від нас, не є перспективним, - Пристайко
16:14
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
15:14
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
Більше новин
