За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових
Протягом минулої доби 19 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 890 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили 2 танки, 45 артсистем, а також десятки одиниць іншої ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1131070 (+890) осіб;
- танків – 11270 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23399 (+0) од;
- артилерійських систем – 33879 (+45) од;
- РСЗВ – 1524 (+0) од;
- засоби ППО – 1229 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94);
- спеціальна техніка – 3980 (+0).
Дані уточнюються.
- Окупанти ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, запустили по території України ударні дрони типу "шахед" чи "гербера". В Ніжинському районі Чернігівщини — влучання в енергооб'єкт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе