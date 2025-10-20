Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових

За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових

Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
07:02
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби 19 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 890 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили 2 танки, 45 артсистем, а також десятки одиниць іншої ворожої техніки та озброєння

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько  1131070 (+890) осіб;
  • танків – 11270 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23399 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33879 (+45) од;
  • РСЗВ – 1524 (+0) од;
  • засоби ППО – 1229 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі / катери  – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94);
  • спеціальна техніка – 3980 (+0).

Дані уточнюються.

  • Окупанти ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, запустили по території України ударні дрони типу "шахед" чи "гербера". В Ніжинському районі Чернігівщини — влучання в енергооб'єкт.
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv.


  © 2025 ESPRESO.TV