Війна з Росією: хроніка

За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових

За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових

Влад Дідусь
15 жовтня, 2025 середа
07:45
Війна з Росією ЗСУ

За добу вівторка, 14 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1070 військових загиблими та пораненими. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1126220 (+1070) осіб;
  • танків – 11259 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23347 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33671 (+43) од;
  • РСЗВ – 1520 (+0) од;
  • засоби ППО – 1227 (+2) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389);
  • крилаті ракети – 3859 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141);
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).

Дані уточнюються.

  • Від початку доби 14 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 154 бої. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де відбулося 59 боїв.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
09:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українська формула миру – менше переговорів, більше зброї, НАТО шукає способи залатати діри своє вразливої ППО. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
09:49
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро
08:51
ППО
За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
08:17
Скотт Бессент і Юлія Свириденко
Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
08:00
OPINION
Трамп на куражі
07:23
FPV-дрон
Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
06:55
саміт Трампа і Путіна на Алясці
НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
2025, вiвторок
14 жовтня
23:51
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
23:37
Юлія Свириденко
Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали
23:02
Дональд Трамп
"Усі 20 заручників повернулися": Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання у секторі Гази
22:56
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, в п'яти областях діють аварійні відключення
22:36
Дональд Трамп
У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік
22:34
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбулося 154 бої, 59 - на Покровському напрямку
22:19
Збірна України з шахів
Україна здобула золото командного чемпіонату Європи з шахів
22:13
Ексклюзив
Tomahawk
Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України
21:53
Ексклюзив
Іван Плачков
Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
21:08
Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста
20:50
Професор Микола Пасічний
Вартість 350 ракет "Фламінго" або 900 дронів "Лютий": експерт про втрати державного бюджету від нелегального ринку електронних сигарет
20:24
Володимир Зеленський
"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом
20:16
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
20:13
Ексклюзив
"Фактично всі, хто взаємодіяв з нами чи з "Гаюном", перебувають під загрозою арешту": що розповідають про "тихий" терор білоруські правозахисники
20:04
Поліція Бидгоща. Фото з відкритих джерел
У Польщі за поширення у соцмережах дитячої порнографії затримали чоловіка: на нього до поліції Києва заявили батьки двох 11-річних дівчат
20:02
OPINION
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією
19:59
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Спецслужби РФ можуть використовувати Лукашенка як елемент дезінформації, - політолог Буряченко
19:47
Оновлено
Білорусь
У Білорусі відбуваються масові арешти людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн". У МЗС України відреагували
19:45
Огляд
Реформатор Генштабу: хто такий новий заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський
19:31
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
19:30
Ексклюзив
Андрій Рева
Ексміністр соцполітики Рева: урядовці заклали у бюджет схему "розпилу" коштів на гуманітарному розмінуванні
19:13
Ексклюзив
Наближена до критичної: комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр про ситуацію на Новопавлівському напрямку
18:26
Метт Вітакер
"Можуть змінити розрахунки Путіна": посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї
18:01
OPINION
Крах імперії. Українці законом визнають права корінних народів Росії
17:58
Микола Поворозник
Кличко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА
17:44
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
"Справити враження на Путіна": професор Айзенберг про публічну частину зустрічі Зеленського і Трампа
17:33
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:30
Аналітика
сектор Гази
Трамп оголосив про мир, але експерти сумніваються: чи справді закінчилася війна в секторі Гази
17:24
Кирил Сіріус
TikTok-колаборант показав ППО росіян у Донецьку: ворожу техніку знищили, а блогера звинувачують у розкритті позицій
16:56
СБУ і Нацполіція затримали 12 учасників наркосиндикату, які продавали наркотики й важкі психотропи по всій Україні
Більше новин
