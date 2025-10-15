За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових
За добу вівторка, 14 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1070 військових загиблими та пораненими. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1126220 (+1070) осіб;
- танків – 11259 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23347 (+2) од;
- артилерійських систем – 33671 (+43) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1227 (+2) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.
- Від початку доби 14 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 154 бої. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де відбулося 59 боїв.
