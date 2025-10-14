За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 29 артсистем та 1200 військових
За добу, 13 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1200 військових загиблими та пораненими. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб;
- танків – 11256 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем – 33628 (+29) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.
- 13 жовтня українські захисники зі складу 1-го корпусу НГУ "Азов" зупинили спробу російських військ прорвати оборону на Очеретинському напрямку біля Добропілля.
