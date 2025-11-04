За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових
Протягом минулої доби 3 листопада на війні проти України російська загарбницька армія втратила 840 військових. Також Сили оборони знешкодили п'ять танків та 42 артсистеми
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 1 145 670 (+840) осіб;
- танків — 11 326 (+5);
- бойових броньованих машин — 23 532 (+1);
- артилерійських систем — 34 249 (+42);
- РСЗВ — 1 535 (+1);
- засобів ППО — 1 235 (+0);
- літаків — 428 (+0);
- гелікоптерів — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425);
- крилатих ракет — 3 918 (+0);
- кораблів / катерів — 28 (+0);
- підводних човнів — 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93);
- спеціальної техніки — 3 990 (+1).
Дані уточнюються.
- У деяких районах Запорізької області на прохання військових посилили комендантську годину: відтепер вона триватиме 9 годин.
