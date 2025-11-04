За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових

Читайте також:

"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю

Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь

ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат