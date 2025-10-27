За добу війни в Україні РФ втратила два танки, 34 артсистеми й 800 військових
Протягом доби 26 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 800 військових. Також українські захисники знищили два ворожі танки та 34 артилерійські системи
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб;
- танків – 11 293 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 036 (+34) од;
- РСЗВ – 1 527 (+1) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 946 (+547) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.
- У ніч на понеділок, 27 жовтня, російська загарбницька армія здійснила чергову атаку дронами по Україні. У Запорізькому районі фіксують влучання 5 дронів.
