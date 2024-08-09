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"За минулі три доби – особливо результативно": Зеленський подякував військовим за поповнення "обмінного фонду"

Марія Науменко
9 серпня, 2024 п'ятниця
21:40
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам, які активно працюють над поповненням обмінного фонду

Зміст

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами! І окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду", - наголосив президент.

Зеленський відзначив ефективність роботи підрозділів, які беруть у полон російських окупантів, тим самим допомагаючи звільняти наших людей із російського полону. За його словами, за останні три дні було досягнуто значних успіхів у цій сфері.

"Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - підсумував він.

  • 12 липня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула з російського полону 161 цивільного громадянина з тих, кого ворог брав у заручники з 2014 року.
  • 17 липня з російського полону повернули 95 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
  • Водночас у Парламентській асамблеї Ради Європи опрацьовують резолюції щодо звільнення з російського полону українських військових і цивільних.
Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
полонені
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