"За минулі три доби – особливо результативно": Зеленський подякував військовим за поповнення "обмінного фонду"

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами! І окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду", - наголосив президент.

Зеленський відзначив ефективність роботи підрозділів, які беруть у полон російських окупантів, тим самим допомагаючи звільняти наших людей із російського полону. За його словами, за останні три дні було досягнуто значних успіхів у цій сфері.

"Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - підсумував він.