За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія продовжує агресію, відмовляючись виконувати міжнародні вимоги та зупиняти бойові дії.

За даними президента, за тиждень українські війська, зокрема 32-га ОМБр на Покровському напрямку, завдали значних втрат ворогу, знищивши 209 окупантів. РФ за цей час здійснила понад тисячу авіаударів, майже 1400 атак дронами та ракетні обстріли.

З огляду на це Україна посилює своє ППО та продовжує дипломатичну боротьбу.

"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на сильніший тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", - наголосив Зеленський.