За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
Російська окупаційна армія минулого тижня атакувала Україну понад тисячею авіабомб, масово застосовувала дрони й ракети
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, Росія продовжує агресію, відмовляючись виконувати міжнародні вимоги та зупиняти бойові дії.
За даними президента, за тиждень українські війська, зокрема 32-га ОМБр на Покровському напрямку, завдали значних втрат ворогу, знищивши 209 окупантів. РФ за цей час здійснила понад тисячу авіаударів, майже 1400 атак дронами та ракетні обстріли.
З огляду на це Україна посилює своє ППО та продовжує дипломатичну боротьбу.
"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на сильніший тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", - наголосив Зеленський.
- Сили ППО збили 59 із 71 БПЛА, якими Росія атакувала Україну в ніч на 11 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе