За добу на Донеччині через ворожі атаки загинула людина, ще 4 отримали поранення
Протягом минулої доби 11 жовтня через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще четверо отримали поранення
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Новоселидівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.
Зокрема, поранення отримали двоє людей у Мирнограді, та ще двоє у Лимані та Ямполі.
В ОВА зазначили, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У четвер, 10 жовтня, російські терористи окупували три населені пункти в районі міста Мирноград у Донецькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе