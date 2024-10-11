За добу на Донеччині через ворожі атаки загинула людина, ще 4 отримали поранення

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Новоселидівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Зокрема, поранення отримали двоє людей у Мирнограді, та ще двоє у Лимані та Ямполі.

В ОВА зазначили, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.