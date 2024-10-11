Росія захопила 3 населені пункти в районі міста Мирноград на Покровському напрямку, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

За інформацією джерела, росіяни захопили Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр, які розташовані неподалік Мирнограду (Покровський напрямок).

"Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож незабаром велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці. На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що росіяни вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців", - пишуть аналітики.

DS пише, що окрім піхоти варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів на цьому напрямку.

"Не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху", - йдеться у матеріалі.