Росія захопила 3 населені пункти в районі міста Мирноград на Покровському напрямку, - DeepState
У четвер, 10 жовтня, російські терористи окупували три населені пункти в районі міста Мирноград у Донецькій області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
За інформацією джерела, росіяни захопили Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр, які розташовані неподалік Мирнограду (Покровський напрямок).
"Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож незабаром велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці. На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що росіяни вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців", - пишуть аналітики.
DS пише, що окрім піхоти варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів на цьому напрямку.
"Не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху", - йдеться у матеріалі.
- Головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов вважає, що російська окупаційна армія може відновити активні наступальні дії у бік Покровська наприкінці жовтня.
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