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За минулу добу на фронті сталося 128 боєзіткнень: найгарячіше було на Покровському напрямку

Світлана Кравченко
29 липня, 2024 понедiлок
08:39
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 128 бойових зіткнень між російськими окупантами і українськими захисниками. Найактивніше загарбники атакують на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 29 липня.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари з застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 96 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка, Богуславка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Щербинівка, Північне, Біла Гора, Курдюмівка, Желанне, Іванівка, Новоекономічне, Воздвиженка, Миролюбівка, Мирноград, Олександропіль, Іллінка, Катеринівка, Водяне, Катеринівка, Єлизаветівка, Пречистівка, Павлівка, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Дніпряни, Новоберислав Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об’єкт інфраструктури та склад збереження засобів МТЗ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку за добу було 6 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут сталося чотири бойових зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку атака росіян не мала успіху під час штурму на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

  • Тим часом від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували на фронті вже 576 тисяч військових російської окупаційної армії.
Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
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