За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів
За останній місяць російські окупанти атакували Херсонщину з безпілотників близько 3300 разів. Внаслідок обстрілів семеро людей загинули
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, протягом останнього місяця російські війська близько 3300 разів атакували Херсонщину з безпілотників. Внаслідок обстрілів семеро людей загинули, 110 дорослих і двоє дітей отримали поранення.
Також голова ОВА зазначив, що за цей період майже кожен другий потерпілий через російську агресію на Херсонщині постраждав саме від ударів російських БПЛА.
"Російські дрони - це справжній біль зараз для Херсонщини. У зоні ураження практично кожен, хто перебуває в громадах, які знаходяться вздовж річки Дніпро", - каже Прокудін.
- Російські окупанти протягом дня 10 серпня масово атакували Херсонщину безпілотниками. У Кіндійці ворог із дрона скинув вибухівку на цивільне авто, в якому перебувала сім'я з дитиною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 44.9Продаж 45.53
- Актуальне
- Важливе