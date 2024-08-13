За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, протягом останнього місяця російські війська близько 3300 разів атакували Херсонщину з безпілотників. Внаслідок обстрілів семеро людей загинули, 110 дорослих і двоє дітей отримали поранення.

Також голова ОВА зазначив, що за цей період майже кожен другий потерпілий через російську агресію на Херсонщині постраждав саме від ударів російських БПЛА.

"Російські дрони - це справжній біль зараз для Херсонщини. У зоні ураження практично кожен, хто перебуває в громадах, які знаходяться вздовж річки Дніпро", - каже Прокудін.