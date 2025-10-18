За ніч ППО знешкодила 136 зі 164 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски ракет здійснювались із Курської області РФ, а безпілотників із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Близько 100 дронів були типу Shahed.

Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.