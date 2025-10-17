За ніч ППО знешкодила 35 із 70 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски дронів відбулися з території Росії – Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – та з тимчасово окупованого Криму, у районі Чауди. Близько 50 з дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

У четвер, 16 жовтня, російська армія запустила ударні безпілотники по території України. В Кривому Розі пролунало 10 вибухів, горіло промислове підприємство.



