За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
У ніч на неділю, 19 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну 62 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 40 повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Атаки здійснювалися з напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у РФ. Близько 40 дронів були "шахеди".
До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 7 локаціях.
- У суботу ввечері, 18 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Дніпровщині ворог поцілив по трьох багатоповерхівках, 10 людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе