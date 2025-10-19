За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Атаки здійснювалися з напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у РФ. Близько 40 дронів були "шахеди".

До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 7 локаціях.