За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Цієї ночі противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 152 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Запуски ракет здійснювались із Ростовської області, а дронів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — ТОТ Криму, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.