За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
У ніч на вівторок, 7 жовтня, російське загарбницьке військо атакувало Україну дронами та ракетами. Сили ППО знешкодили 88 ворожих безпілотників
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Цієї ночі противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 152 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Запуски ракет здійснювались із Ростовської області, а дронів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — ТОТ Криму, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
- В ніч на вівторок, 7 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну, зокрема, ударними дронами. У Харкові на місці влучання БПЛА спалахнула пожежа, на Полтавщині та в Сумах є влучання по інфраструктурі. В Херсоні є поранені.
