За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників
У ніч на вівторок, 16 вересня, Україна зазнала масованої атаки російських ударних безпілотників. Загалом було зафіксовано 113 повітряних цілей, Сили оборони України успішно знешкодили 89 з них
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів запускалися з різних напрямків – Курська, Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська (РФ). Близько 70 з них були дронами типу Shahed.
Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
"За попередніми даними, станом на 09"00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Два ворожі безпілотники – в повітрі.
Окрім атаки дронів, близько опівночі ворог завдав удару по місту Запоріжжя. Десять снарядів РСЗВ (попередньо – "Торнадо-С") влучили по місту. Є жертви та поранені.
- У ніч на вівторок, 16 вересня, російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Наслідки обстрілів фіксують в Запорізькій, Київській, Харківській та Сумській областях. В Запоріжжі - загинула людина, ще 13 - поранені, серед них дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.44
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе