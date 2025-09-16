За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів запускалися з різних напрямків – Курська, Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська (РФ). Близько 70 з них були дронами типу Shahed.

Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

"За попередніми даними, станом на 09"00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Два ворожі безпілотники – в повітрі.

Окрім атаки дронів, близько опівночі ворог завдав удару по місту Запоріжжя. Десять снарядів РСЗВ (попередньо – "Торнадо-С") влучили по місту. Є жертви та поранені.