За оцінками Кремля, 70% жителів ТОТ півдня України ухиляються від участі у "виборах", - Спротив
Росіяни за допомогою поширення дезінформації намагаються збільшити кількість лояльно налаштованих жителів тимчасово окупованих територій півдня України до загарбників
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Та попри усі намагання ворога змінити ставлення українців, більшість населення захопленого регіону “не підтримує окупаційні дії ворога та продовжує ухилятися від оформлення російських документів”.
“За оцінками Кремля, близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента РФ на ТОТ. Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію, та чекають на деокупацію регіону”, - повідомляють у ЦНС.
- 11 березня стало відомо, що окупанти залякують жителів тимчасово окупованих територій, які не отримали російське громадянство.
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