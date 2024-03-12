За оцінками Кремля, 70% жителів ТОТ півдня України ухиляються від участі у "виборах", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Та попри усі намагання ворога змінити ставлення українців, більшість населення захопленого регіону “не підтримує окупаційні дії ворога та продовжує ухилятися від оформлення російських документів”.

“За оцінками Кремля, близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента РФ на ТОТ. Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію, та чекають на деокупацію регіону”, - повідомляють у ЦНС.