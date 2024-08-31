За три дні з Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали 86 дітей
У Костянтинівській громаді триває обов'язкова евакуація родин із дітьми. За три дні звідти евакуювали 86 дітей
Про це повідомляє Національна поліція.
Співробітники Нацполіції та ДСНС вивозять на бронетранспорті дітей та батьків з населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 км від фронту. З початку евакуаційних заходів з Костянтинівки та району вже виїхали 86 дітей.
У поліції зазначили, що спільно з рятувальниками ДСНС створили три групи оповіщення, які об'їжджають вулиці та попереджають про необхідність евакуації. Піші патрулі обходять адреси, де живуть родини з дітьми, та пропонують допомогу у виїзді.
"У селах, наближених до зони боїв, працюють 5 екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють тільки разом з батьками або особами, які їх замінюють. Для кожної дитини заготовлено захисні комплекти - бронежилети та каски", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці сказали, що війська РФ щодня атакують Костянтинівку з артилерії, дронів тощо. Лише за тиждень у місті - один загиблий та 11 поранених.
- За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року вивезено понад 197 тисяч осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе