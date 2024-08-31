За три дні з Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали 86 дітей

Про це повідомляє Національна поліція.

Співробітники Нацполіції та ДСНС вивозять на бронетранспорті дітей та батьків з населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 км від фронту. З початку евакуаційних заходів з Костянтинівки та району вже виїхали 86 дітей.

У поліції зазначили, що спільно з рятувальниками ДСНС створили три групи оповіщення, які об'їжджають вулиці та попереджають про необхідність евакуації. Піші патрулі обходять адреси, де живуть родини з дітьми, та пропонують допомогу у виїзді.

"У селах, наближених до зони боїв, працюють 5 екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють тільки разом з батьками або особами, які їх замінюють. Для кожної дитини заготовлено захисні комплекти - бронежилети та каски", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці сказали, що війська РФ щодня атакують Костянтинівку з артилерії, дронів тощо. Лише за тиждень у місті - один загиблий та 11 поранених.