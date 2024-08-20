За зібраний дрон 7,5 тис. грн: начальник МВА закликав долучитися громадян до платформи "Куп'янський дрон"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Платформа активно працює, і щодня до неї долучаються інженери - це люди, які реєструються та займаються збором дронів. На цей час зареєстровано 239 інженерів, і ця кількість постійно зростає. Станом на сьогодні, вже 140 FPV-дронів передані або готові до передачі ЗСУ. На тестуванні зараз перебувають понад 50 FPV-дронів. Наша ціль до кінця року передати 1000 FPV-дронів для Сил оборони України", - наголосив Беседін.

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації закликав усіх громадян України долучатися до платформи "Куп'янський дрон", щоб допомагати ЗСУ знищувати ворога.

"Платформа працює на всій території України. Кожен громадянин, який перебуває в Україні, може зареєструватися через застосунок "Дія". Всі дані користувачів залишаються анонімними до моменту підписання договору. Людина збирає дрон, передає його військовим. Після підписання договору Куп'янська міська рада компенсує частину витрат - це 7,5 тисяч гривень за зібраний дрон. Це стимулює продовжувати збирати дрони та не зупинятися на досягнутому. Вже багато людей зареєструвалися на платформі, збирають дрони, навчаються збирати дрони. Для цього весь механізм вже відпрацьований і створені всі необхідні умови", - пояснив Беседін.