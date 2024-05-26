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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Захід не може просто спостерігати за тим, як Китай підтримує Росію, - американський експерт Фрід

26 травня, 2024 неділя
10:12
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Екс-координатор департаменту США з питань санаційної політики Даніель Фрід вважає, що позиція Китаю щодо війни Росії з Україною є досить великою проблемою для Сполучених Штатів Америки та Європи

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Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Позиція Китаю є одним з ключових міжнародних чинників у російських розрахунках щодо війни. Китай підтримав Росію, надавши їй багато технологій і деталей, необхідних для ведення війни. Сполучені Штати цим незадоволені. Державний секретар США Тоні Блінкен відвідав Пекін і закликав китайців припинити підтримку Росії. США запровадили санкції проти деяких китайських компаній, які ухиляються від їх виконання. Ці зусилля, ймовірно, триватимуть і навіть посиляться, якщо Китай продовжуватиме свій нинішній курс. Цікаво, що президент Путін відвідав Пекін, і, наскільки я розумію, результати цього візиту були незначними. Китайці готові допомагати росіянам, але не так багато, як тим цього б хотілося. Схоже, що в цьому китайсько-російському "партнерстві без обмежень", таки є певні обмеження", - пояснив Фрід.

За словами експерта, Європа та США не можуть просто спостерігати за тим, як Китай підтримує Росію у війні з Україною.

"І все ж позиція Китаю полягає в тому, що він не хоче, аби Росія програла, і тому буде її підтримувати. Сполученим Штатам і країнам Європи потрібно продовжувати переконувати й, якщо необхідно, тиснути на китайців, щоб вони відмовилися від підтримки Росії. Легко сказати, та не легко зробити. Це доволі не просто. Позиція Китаю є значною проблемою, і ми аж ніяк не можемо сидіти склавши руки і дивитися на те, як китайці підтримують агресивну війну Путіна проти України", - додав він.

  • 15 травня, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. Там він зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, після чого вони зробили спільну заяву щодо України
  • Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд заявив, що РФ не змогла б продовжувати війну в Україні без підтримки Китаю, КНДР та Ірану.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія імпортує 70% машинного обладнання і 90% мікроелектроніки з Китаю.
  • 22 травня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай допомагає Росії зброєю для війни проти України
Теги:
Світ
Росія
Китай
зброя
Європа
російська армія
Захід
окупанти
США
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