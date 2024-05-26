Захід не може просто спостерігати за тим, як Китай підтримує Росію, - американський експерт Фрід
Екс-координатор департаменту США з питань санаційної політики Даніель Фрід вважає, що позиція Китаю щодо війни Росії з Україною є досить великою проблемою для Сполучених Штатів Америки та Європи
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Позиція Китаю є одним з ключових міжнародних чинників у російських розрахунках щодо війни. Китай підтримав Росію, надавши їй багато технологій і деталей, необхідних для ведення війни. Сполучені Штати цим незадоволені. Державний секретар США Тоні Блінкен відвідав Пекін і закликав китайців припинити підтримку Росії. США запровадили санкції проти деяких китайських компаній, які ухиляються від їх виконання. Ці зусилля, ймовірно, триватимуть і навіть посиляться, якщо Китай продовжуватиме свій нинішній курс. Цікаво, що президент Путін відвідав Пекін, і, наскільки я розумію, результати цього візиту були незначними. Китайці готові допомагати росіянам, але не так багато, як тим цього б хотілося. Схоже, що в цьому китайсько-російському "партнерстві без обмежень", таки є певні обмеження", - пояснив Фрід.
За словами експерта, Європа та США не можуть просто спостерігати за тим, як Китай підтримує Росію у війні з Україною.
"І все ж позиція Китаю полягає в тому, що він не хоче, аби Росія програла, і тому буде її підтримувати. Сполученим Штатам і країнам Європи потрібно продовжувати переконувати й, якщо необхідно, тиснути на китайців, щоб вони відмовилися від підтримки Росії. Легко сказати, та не легко зробити. Це доволі не просто. Позиція Китаю є значною проблемою, і ми аж ніяк не можемо сидіти склавши руки і дивитися на те, як китайці підтримують агресивну війну Путіна проти України", - додав він.
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