Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
Ексклюзив

Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко

Євген Козярін
19 вересня, 2025 п'ятниця
19:45
Війна з Росією Ірина Геращенко

Верховний головнокомандувач, який відповідає за армію при цьому призначає омбудсмана, який має захищати військового від свавілля. А Інститут омбудсмана - це про незалежність

Зміст

Про це заявила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко в етері Еспресо.

"Ми, мабуть, були теж єдина фракція, яка напередодні голосування за створення цієї посади, цього Офісу військового омбудсмана, зустрілися з пані Решетиловою, яка з грудня минулого року є уповноваженою президента з питань військових. Ми з повагою ставимося до пані Ольги. Вона дійсно, знаєте, перебуває, в дуже непростій ситуації, тому що у нас мільйон військовослужбовців і родини загиблих, родини зниклих. Це колосальний пласт проблем невирішених", - сказала вона.

Геращенко зазначила, що фракція утрималась при голосуванні за створення Офісу військового омбудсмана саме з тих причин, що поправки "ЄС" не були враховані. 

"І ми вважаємо, що цей закон, який от зараз прийнято, він є неконституційний. Адже сама інституція, сама філософія інституту омбудсмана - це незалежність. А в нас виходить, що Верховний головнокомандувач, який відповідає, згідно з вертикаллю та конституційними повноваженнями, за армію. Це його якраз сфера відповідальності. Він при цьому призначає омбудсмана, який має захищати військового від свавілля. І, ви знаєте, в цьому законі були такі страшні норми, наприклад, що навіть омбудсман мав призначатися Зеленським і тільки перед ним звітувати. От єдину поправку прийняли "Європейської Солідарності", що омбудсман буде раз на рік звітувати перед парламентом", - розповіла нардепка.

Вона додала, що фракція пропонувала, аби привести це у відповідність до Конституції, щоб ця посада називалась інспектор військовий, військовий уповноважений президента чи уряду, щоб йому дійсно створили офіс і дали можливість штату, щоб розглядати ці купу листів, які там є.

"В нас була важлива розмова про необхідність посилення публічного захисту військових, яких сьогодні в кайданках по судах вводять, намагаючись звинуватити в недбальстві цивільних, у фортифікаціях не так побудованих і таке інше. І, власне, ми розуміємо, скільки тут буде проблем у формуванні, створенні цього офісу. Він має бути незалежний. Тому, по-перше, Зеленський підписав цей закон і ми відразу будемо готувати до нього поправку, щоб стан, що він призначає омбудсмана, він хоча б, обмежувався воєнним часом. Щоб ми після цього переглянули і привели цей закон у відповідність до Конституції, до європейських рекомендацій, норм", - зазначає Геращенко.

Нардепка наголосила, що це не європейський закон. 

"По-друге, все, що стосується захисту військових, ми тут готові підтримувати, допомагати, співпрацювати. Ми про це говорили. Але закривати очі от на не незалежність, а навпаки на таку вертикаль президентську, ми не будемо", - підсумувала нардепка.

  • 17 вересня парламент підтримав у другому читанні закон про військового омбудсмана. Він передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців.
  • Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що функціональні обовʼязки уповноваженого з питань прав людини й військового омбудсмана будуть розмежовані.
Теги:
Верховна Рада
Ірина Геращенко
Президент України
військові
Володимир Зеленський
Омбудсмен
ЗСУ
Європейська солідарність
Великий ефір Василя Зими
Військові новини
