"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
Україна веде переговори про використання заморожених російських активів для фінансування зброї, і сподівається реалізувати ці плани до кінця року
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Володимир Зеленський розповів, що почав відповідні розмови з партнерами під час саміту в Данії та вже "позитивну реакцію деяких лідерів, яким доводив відповідні аргументи".
За його словами, кошти можна спрямувати на три основні пакети озброєнь: "пакет українського виробництва", "європейська зброя, яку Україна не виробляє", та "американська зброя, яка йде передусім на протиповітряну оборону".
Зеленський підкреслив, що реалізація цих планів залежить від підтримки західних партнерів і подолання залишків скептицизму серед лідерів: "Якщо ми зможемо все це дотиснути до кінця року, то думаю ми все це зможемо зробити".
- 22 вересня До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії.
- 26 вересня Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд.
