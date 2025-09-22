До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії

Про це пише Sky News.

У сенат США внесено новий двопартійний законопроект, який передбачає використання заморожених суверенних активів Росії для підтримки України. Законопроект REPO 2025, запропонований демократом Шелдоном Вайтхаусом та республіканцем Джимом Рішем, передбачає переведення $5 млрд, що зберігаються в США, на спеціальний рахунок з нарахуванням відсотків.

Щонайменше $250 млн кожні 90 днів планується направляти на потреби України. За словами авторів ініціативи, це дозволить підтримати українську оборону та відновлення без додаткового навантаження на американських платників податків.

Вайтхаус і Ріш також закликали союзників США спрямувати близько 5% заморожених активів Росії за кордоном, що становить приблизно 11 млрд фунтів стерлінгів на квартал, на допомогу Україні.

"Заморожені російські активи є найбільш відповідним джерелом підтримки для України у боротьбі з агресією", – зазначив Вайтхаус, підкресливши необхідність економічного тиску на Кремль.

"REPO 2.0 заохочуватиме адміністрацію Трампа та наших союзників по G7 почати вилучати заморожені російські активи та розподіляти їх Україні за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна", - заявив Шелдон.