Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс

Про це розповів в етері Еспресо комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Заморожені активи в певному сенсі належать Україні, оскільки вони були заморожені, коли Росія розпочала війну. Чітко передбачалося, що ці кошти будуть використані для відновлення країни, для реконструкції після війни або на потреби, які має Україна під час цієї злочинної війни, яку розв’язала Росія. Саме тому ці російські фінансові ресурси заморозили. Звісно, між європейськими юристами та фінансовими експертами точилися дискусії: чи можна ці гроші конфіскувати й передати безпосередньо Україні. Деякі фахівці висловлювали занепокоєння, що це може негативно вплинути на стабільність фінансових систем у Європі. Тому було ухвалено розробити особливий механізм, який не передбачає прямої конфіскації з юридичної точки зору, натомість дозволяє використати заморожені активи як гарантію того, що Росія виплатить репарації за збитки, завдані її незаконною і злочинною війною проти України", - прокоментував Андрюс Кубілюс .

За його словами, якщо Росія потенційно відмовиться виплатити репарації, заморожені активи слугуватимуть гарантією їхнього виконання. Іншими словами, репарації можуть стати підставою для надання позики Україні, а якщо репарації не будуть виплачені, гарантія перейде на ці заморожені активи. З юридичної та фінансової точки зору такий підхід виглядає цілком обґрунтовано — саме це й обговорювалося на засіданні Ради.

"Більшість цих заморожених активів зберігаються в одній із бельгійських установ - Euroclear. Через це бельгійський уряд висловлює додаткове занепокоєння щодо можливих наслідків і потенційної реакції Росії. Як я розумію, держави-члени нададуть Бельгії відповідні гарантії — як із питань безпеки, так і фінансові — на випадок будь-яких ускладнень. Я сподіваюся, що остаточне рішення буде прийняте до початку наступного року, щоб Україна мала впевненість у доступі до цих ресурсів як для своїх оборонних, так і для бюджетних потреб", - резюмував єврокомісар.