"Запоріжці скаржаться на обмежений доступ до укриттів "по блату": російські фейки за 21 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 21 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" поширив скриншот заяви з нібито офіційного сайту президента України, що запоріжці начебто створили петицію, у якій скаржаться на обмежений доступ до укриттів "по блату".

Спростування: Такої петиції не існує. Це типовий приклад російського фейку, який спрямований на дискредитацію української влади та сіяння зневіри з-поміж громадян.

Дезінформація: У МЗС РФ заявили: "Українські неонацисти обстрілюють житлові квартали, туристичні пляжі, спортивні та дитячі майданчики, використовують власне громадянське населення як "живий щит", здійснюють диверсії та політичні вбивства на території нашої країни".

Спростування: Це стандартний наратив роспропаганди, який має на меті створити образ українців як агресорів, щоб виправдати власні злочини. Подібні заяви не підтверджені жодними доказами і є частиною дезінформаційної кампанії проти України. Цинічно та абсурдно звинувачувати ЗСУ у злочинах, які саме російські терористи скоюють в Україні.