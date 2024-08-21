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"Запоріжці скаржаться на обмежений доступ до укриттів "по блату": російські фейки за 21 серпня

Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
23:35
Війна з Росією укриття

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 22 серпня

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За версією ЦПД при РНБО України, 21 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" поширив скриншот заяви з нібито офіційного сайту президента України, що запоріжці начебто створили петицію, у якій скаржаться на обмежений доступ до укриттів "по блату". 

Спростування: Такої петиції не існує. Це типовий приклад російського фейку, який спрямований на дискредитацію української влади та сіяння зневіри з-поміж громадян.

Дезінформація: У МЗС РФ заявили: "Українські неонацисти обстрілюють житлові квартали, туристичні пляжі, спортивні та дитячі майданчики, використовують власне громадянське населення як "живий щит", здійснюють диверсії та політичні вбивства на території нашої країни". 

Спростування: Це стандартний наратив роспропаганди, який має на меті створити образ українців як агресорів, щоб виправдати власні злочини. Подібні заяви не підтверджені жодними доказами і є частиною дезінформаційної кампанії проти України. Цинічно та абсурдно звинувачувати ЗСУ у злочинах, які саме російські терористи скоюють в Україні.

  • Раніше канадський журналіст Аарон Мате заявив, що НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії. 
Теги:
Суспільство
Світ
Запоріжжя
Сергій Лавров
ЗСУ
Марія Захарова
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
Суджа
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