Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков

Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
19:25
Війна з Росією ЗАЕС

Ремонт на Запорізькій атомній енергостанції може привести до того, що її можуть під'єднати одночасно до енергосистем РФ та України. А потім росіяни можуть спробувати її запустити у свій бік

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

Він прокоментував старт відновлення пошкоджених зовнішніх ліній електропередачі Запорізької АЕС.

"Це дуже дивна історія. Я вам скажу, вам не здається таким чудним, що перемир'я і росіяни погодились заради радіаційної безпеки. Там інтрига дуже проста. Значить, дійсно Запорізька атомна станція, вона живилась від мереж українських - чотири, наскільки я пам'ятаю, 110 кВ, 330, 750, які забезпечували електроенергію на власні потреби для забезпечення систем безпеки, вентиляції, охолодження і так далі", - сказав Плачков.

Експерт нагадав, що періодично ці лінії вони пошкоджувались російською стороною.

"Три-чотири дні - це вже 20-й блекаут, мабуть. Але ми відновлювали і зупинялись дизель-генератори. Останній, оцей випадок, вони не дають можливості відновити лінії. І підключилося МАГАТЕ, пан Гроссі говорить: "Давайте ми зробимо перемир'я і відновимо лінії як з української сторони, так і увімкнути Запорізьку АЕС лінії з російської сторони". Тобто Запорізька атомна станція зараз буде підключена і до російської енергосистеми, і до української енергосистеми. Увімкнуть, якщо потім вони пошкодять лінії електропередач з української сторони, ЗАЕС буде живитися тільки з російської сторони. А наступним етапом вони почнуть підіймати питання: "А давайте ми запустимо енергоблок в експлуатацію в російський бік", - підсумував ексміністр.

  • 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут за час її окупації російськими військами у 2022 році. 
  • 9 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України.
  • 18 жовтня Гроссі повідомив, що після чотиритижневого відключення на Запорізькій АЕС розпочали відновлення пошкоджених зовнішніх ліній електропередачі.
Теги:
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Енергетика
Більше новин
