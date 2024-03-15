Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Запуск росіянами окупованої ЗАЕС малоймовірний: Галущенко назвав причини

Запуск росіянами окупованої ЗАЕС малоймовірний: Галущенко назвав причини

15 березня, 2024 п'ятниця
08:30
Війна з Росією ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що запуск росіянами окупованої ЗАЕС малоймовірний через низку технічних та політичних проблем

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - заявив Галущенко.

Першою проблемою міністр назвав недостатність води "внаслідок їхнього же терору та підриву Каховської дамби".

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - розповів міністр.

За його словами, "запуск ЗАЕС під російським контролем – це фантастичний сценарій".

Галущенко зазначає, що "росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити – що ми полетимо, що ось вже зібралися".

"Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", - додав він.

Міністр також зауважив, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.

"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це – одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція – українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу – а зараз ми вже фактично у такій ситуації – то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", - пояснив Галущенко.

За його словами, функція МАГАТЕ є надзвичайно важливою, щоб не допустити порушення ключових принципів.

"Адже якщо якась людина, яка не має відповідної кваліфікації чи без верифікації цієї кваліфікації, зайде і почне керувати атомною станцією, то світ, вочевидь, чекають загрози такого рівня, з яким він ще не стикався", - підкреслив міністр.

  • У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
  • Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
  • Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".
Теги:
Економіка
Росія
російська армія
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
атомна енергетика
Читайте також:
CRV7
Автор Роман Яворський
13 березня, 2024 середа
Пробиває хоч броню, хоч бетон: Канада може передати Україні тисячі ракет CRV7, що це за зброя
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
погода
14 березня, 2024 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
09:38
сучасний Лондон
Лондон передаватиме Україні автомобілі, які не відповідають стандартам викидів
09:36
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ заявили про обстріл Білгородської та Калузької областей "Градами", РСЗВ Vampire і дронами: там нібито працювала ППО
09:33
Ексклюзив
Сергій Згурець
Наступальний потенціал противника вичерпується, ситуація виглядає стабілізованою, - Згурець
09:30
Бєлгород
На Білгородщині та Курщині евакуаційним коридором проїхали понад 7000 цивільних авто, - Легіон "Свобода Росії"
08:58
ЛГБТ
В Японії суд визнав неконституційною заборону одностатевих шлюбів
08:24
Оновлено
Наслідки атаки РФ
Росія атакувала дронами: на Вінниччині є загиблі, ППО працювала на підступах до Києва
08:13
Олександр Сирський
Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку та назвав найефективніший спосіб оборони в наявних умовах
08:05
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу назвав нову версію угоди про перемир'я з ХАМАС "заснованою на нереальних вимогах"
08:03
OPINION
Віктор Шлінчак
"Мирних перемовин" не буде
07:57
Інтерв’ю
Уляна Супрун. Фото: The Ukrainians
"Реформа ніколи не закінчується". Велика розмова з Уляною Супрун
07:52
США китай санкції
Трамп санкціонував операцію ЦРУ в китайських соцмережах, щоб налаштувати населення КНР проти уряду, - Reuters
07:48
Оновлено
збитий "Шахед"
Вночі РФ атакувала Україну 27 БПЛА: українська ППО знищила усі ворожі дрони
07:32
Оновлено
знищений танк
Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:18
Хусити
Хусити вкотре намагалися атакувати торговельне судно у Червоному морі, екіпаж не постраждав
07:08
Латвія
Латвія готує депортацію близько 800 росіян
06:58
Дональд Трамп
Суд відхилив вимогу Трампа зняти звинувачення у справі про секретні документи
06:50
Олександр Лукашенко
Білорусь затвердила економічні санкції проти Литви через закриття двох КПП
06:44
Самохідна гаубиця CAESAR
Міноборони США планує поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg
06:28
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Росія залучає резерви, щоб зберегти темп наступальних операцій на сході України, - ISW
06:23
вибори днр
"Суперечить Статуту ООН": Британія в ОБСЄ назвала незаконними російські "вибори" на ТОТ України
06:03
Пентагон
Пентагон про допомогу Україні: законопроєкт на $60 млрд - те, що потрібно зараз, кредити важко повернути через війну
05:57
Анонс
Андрій Лунін
Жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів: де та коли дивитись
05:41
"Астон Вілла", Ліга конференцій
Ліга конференцій: визначились усі чвертьфіналісти турніру
04:37
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
Ліга Європи: визначились усі чвертьфіналісти, результати 1/8 фіналу
03:59
Соловйов та путін
"Польщу атакують українські шпигуни": російські фейки і маніпуляції за 14 березня
03:28
Олександр Усик
Усик розсекретив план дій, якщо Ф'юрі відмовиться вийти на ринг
02:18
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський анонсував підсилення для ЗСУ
01:41
Бєлгород
Росіяни розмістили "Град" посеред житлових кварталів Білгородської області, місцеві скаржаться
00:58
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Transfermarkt оновив ціни на футболістів АПЛ: Мудрик подешевшав на 5 млн євро
00:46
На Тайвані заявили про перебування спецназу США на своїй території
00:34
Патрік Шик, Байєр, Ліга Європи
"Байєр" здійснив неймовірний камбек і вибив "Карабах" з Ліги Європи
00:12
Руслан Стефанчук
"Наратив РФ без жодних підстав": Стефанчук про так звану втрату легітимності Зеленським в травні
2024, четвер
14 березня
23:41
Оновлено
В'ячеслав Гладков
Губернатор Білгородської області перевірив, чи є бої в селі Козинка на кордоні з Україною
23:12
метро
Bihus.Info оприлюднили розслідування про статки очільника метро Києва, Кличко обіцяє його відсторонити
23:05
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Остін планує взяти участь у 20-му засіданні "Рамштайну", - Пентагон
22:45
світ Велика Британія транспорт військові новини
Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури
22:30
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль майже повністю розгромив ХАМАС, але він ще зберіг сили для опору, - FT
22:19
Емманюель Макрон
Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні - це відповідальність лише Кремля
22:14
речник ГУР Андрій Юсов
Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
22:01
OPINION
Віталій Портников
Формула знищення України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV