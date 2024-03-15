Запуск росіянами окупованої ЗАЕС малоймовірний: Галущенко назвав причини
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що запуск росіянами окупованої ЗАЕС малоймовірний через низку технічних та політичних проблем
Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.
"Росіяни щось там заявляли про те, що вони намагаються запустити станцію. Але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору. Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - заявив Галущенко.
Першою проблемою міністр назвав недостатність води "внаслідок їхнього же терору та підриву Каховської дамби".
"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - розповів міністр.
За його словами, "запуск ЗАЕС під російським контролем – це фантастичний сценарій".
Галущенко зазначає, що "росіяни живуть не в межах стандартів безпеки, а в межах того, що є, умовно кажучи, команда полетіти на Марс, і вони будуть про це говорити – що ми полетимо, що ось вже зібралися".
"Тому треба розуміти: якщо вони отримали команду щось робити, то вони можуть і почати це робити. Але тут точно будуть технічні складнощі та проблеми із гарантуванням безпеки", - додав він.
Міністр також зауважив, що багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску станції є складним як у технічному, так і в політичному планах.
"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це – одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція – українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу – а зараз ми вже фактично у такій ситуації – то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", - пояснив Галущенко.
За його словами, функція МАГАТЕ є надзвичайно важливою, щоб не допустити порушення ключових принципів.
"Адже якщо якась людина, яка не має відповідної кваліфікації чи без верифікації цієї кваліфікації, зайде і почне керувати атомною станцією, то світ, вочевидь, чекають загрози такого рівня, з яким він ще не стикався", - підкреслив міністр.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
- Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".
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