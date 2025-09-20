Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко

Про це розповів головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков в етері Еспресо.

"На півночі Донеччини, в районі Святогірська та Лимана, росіяни намагаються рухатися у напрямку Ярової. Якщо подивитися на географічні особливості місцевості, то окупанти планують використати річку Сіверський Донець, яка в тилу нашого угруповання, щоб відрізати його від української території та створити оперативне оточення. Там зараз кількість атак збільшилася, противник використовує класичну тактику, як і по всій лінії фронту. Йдуть навіть не малі піхотні групи, а один-два піхотинці, які намагаються прориватися, накопичуватися, а коли збирається група 7-10 людей, роблять спроби штурмувати невеличкі напрямки. Вся логістика ворога на цій ділянці також піша, тобто все, що на собі принесли з боєкомплекту та їжі, те й мають з собою", - прокоментував Андрій Крамченков.

За його словами, щодо Сіверська, то там досить давно складне положення. Важко назвати, що місто перебуває в оточенні, але противник тисне з трьох боків. За рік ситуація майже не змінилася, однак інтенсивність ворожих атак також зросла, хоча змін на мапі не спостерігаємо.

"У Краматорській агломерації ворог продовжує спроби оточити Костянтинівку. Противник вже пройшов з півдня Торецьк і з півдня наближається до Костянтинівки. Зі східного напрямку він повністю подолав Часів Яр, лише західні околиці залишаються під контролем української піхоти. Росіянам вкрай важко вдається там просування, тому якихось результатів не спостерігається. На багато успішніше вони просуваються західніше Костянтинівки, де їм вдалося перерізати трасу Покровськ - Мирноград - Костянтинівка і вийти на оточення міста з третього боку.Тобто фактично зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, яку щодня обстрілюють артилерією, авіабомбами. Там ситуація досить складна", - зауважив головред "Суспільне. Донбас".

Журналіст зазначив, що ворожі FPV-дрони вже дістають до Дружківки. Нещодавно був випадок, коли російський FPV влетів у вікно лікарні, внаслідок чого були поранені. Тобто північніше Костянтинівки, у Дружківку, вже долітають FPV противника.

"Заїзд у саму Костянтинівку для нашої знімальної групи вже достатньо ускладнений, бо можна заїжджати лише на броньованих авто з РЕБ. Костянтинівка - найближчий тил нашого угруповання, яке б'ється і за Часів Яр, і за Курдюмівку, і за Торецьк", - резюмував Крамченков.