Зараз у нас є шанс перехопити ініціативу, - Зеленський про те, як допомога США вплине на ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за схвалення пакета допомоги Україні, заявивши, що завдяки цьому в українців з'явиться шанс на перемогу
Про це він заявив у інтерв'ю NBC.
"Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", - сказав Зеленський.
Він пояснив, що наразі для України пріоритетними є далекобійна зброя та системи ППО.
"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння", - додав президент України.
За словами Зеленського, усі американські політичні лідери зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною, суверенною і демократичною.
"У цьому зацікавлені як республіканці, так і демократи", - підсумував він.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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