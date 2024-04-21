Зараз у нас є шанс перехопити ініціативу, - Зеленський про те, як допомога США вплине на ситуацію на фронті

Про це він заявив у інтерв'ю NBC.

"Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що наразі для України пріоритетними є далекобійна зброя та системи ППО.

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння", - додав президент України.

За словами Зеленського, усі американські політичні лідери зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною, суверенною і демократичною.

"У цьому зацікавлені як республіканці, так і демократи", - підсумував він.