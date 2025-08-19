Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук

Ірена Моляр
19 серпня, 2025 вiвторок
22:34
Війна з Росією Володимир Путін

Путін знову хоче затягувати переговорний процес, але у нього немає аргументів не йти на зустріч із Зеленським, яку запропонував Трамп

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив політик Олег Рибачук голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005).

"Путін буде тягнути час, але тут у нього не співпадають інтереси з Трампом. Бо Трамп бажає результату, і швидкого, адже Нобелівський комітет буде засідати десь у вересні. Вже низка експертів визнає, як доконаний факт, що це для Трампа є життєво важливим. А Путін відверто цьому заважає та хоче затягнути переговорний процес. Радники Офісу президента України сказали, що вже працюють над форматом та місцем зустрічі, і Зеленський це підтвердив. А про тактику Путіна говорять всі західні медіа, він читається, його легко прогнозують, і це не може не знати Трамп", - прокоментував Олег Рибачук.

За його словами, вже відомо, що Путін підтвердив готовність до зустрічі, про передні умови вже не йшлося. У кремлівського диктатора немає якихсь аргументів не йти на цю зустріч.

"Зараз поле маневру звужується для Путіна. Він вже стільки разів успішно використовував цю тактику. Згадаймо, як йому вдалося відтермінувати санкції у Стамбулі, коли європейські лідери поставили ультиматум до 12 травня припинити вогонь. А тоді Трамп написав твіт, що Зеленський має все кинути та негайно поїхати у Стамбул. Зеленський поїхав, а Путіна не було. Зараз ситуація відбувається трошки інакше: вже ультиматум Трампа, Путін йде на зустріч, і в результаті – пропонується нова зустріч замість санкцій. І що, Путін знову не піде на цю зустріч? Американська преса і так постійно рве в шматки Трампа та його адміністрацію, що ними грають, маніпулюють, що вони слабкі, що Трамп не наважується на санкції, проявити силу до Путіна. Врешті-решт не може ця ситуація повторюватися нескінченно", - резюмував політик.
 

Що передувало

18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 

За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.

Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.

19 серпня Путін під час розмови з Трампом запропонував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у столиці РФ.

