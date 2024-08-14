Засуджений за вбивство Нємцова кадирівець Ескерханов насправді не бере участь у бойових діях в Україні, - росЗМІ
Кадирівець Темірлан Ескерханов, якого засудили за вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова та згодом достроково звільнили з колонії для участі у війні проти України, насправді не бере участь в бойових діях на фронті
Про це повідомляє російське видання "Нова газета "Європа" з посиланням на власні джерела.
За їхніми даними, Ескерханова спершу відмовили в умовно-достроковому звільненні з тюрми, тож він наважився підписати контракт із міноборони РФ. Так, він був помилуваний Путіним і з кінця лютого справді перебуває в зоні проведення так званої СВО.
Проте джерело ЗМІ спростувало інформацію про участь Ескерханова у бойових діях як штурмовика.
"Одразу після звільнення його прилаштували до Рейнджера (позивний Вахи Геремєєва - радник голови Чечні, родич ймовірного організатора вбивства Нємцова Руслана Геремеєва, -.ред.)", - стверджують у виданні.
Там також повідомили, що наразі Ескерханов служить "у більш комфортних і безпечних умовах". До нього на фронт приїжджають родичі, сам він їздить до Чечні у відпустку.
Зазначається, що Ваха Геремєєв та його підрозділи з червня 2022 року дислокуються у Маріуполі. У бойових діях вони участі не беруть.
Офіційно їхнім завданням є охорона металургійних комбінатів "Азовсталь" та "Завод імені Ілліча". Але насправді, як стверджує російське медіа, Геремєєв та його люди контролюють нелегальний бізнес із торгівлі металобрухтом, який добувають у результаті варварського пограбування цих найбільших у регіоні заводів.
- Раніше повідомлялося, що засуджений у 2017 році за вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова Тамерлан Ескерханов після дострокового виходу на волю підписав контракт з міноборони РФ і відправився воювати проти України.
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