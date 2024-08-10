Засуджений у РФ за вбивство Нємцова кадирівець Ескерханов відсидів лише половину терміну й поїхав на війну проти України

Про це повідомляє Reuters з посиланням російські ЗМІ.

Бориса Нємцова, критика російського диктатора Володимира Путіна, застрелили посеред вулиці неподалік Кремля у 2015 році.

Через два роки, у 2017-му, російський суд виніс вирок п’ятьом особам за вбивство опозиціонера. Їх засудили від 11 до 20 років ув’язнення. Ескерханова засудили як співучасника до 14 років за ґратами.

Проте, за даними російських пропагандистських ЗМІ, Ескерханов підписав контракт з міноборони РФ у березні 2024 року. Після цього його помилували та звільнили з колонії. У результаті Ескерханов відсидів половину свого строку.

"Він відправився в один зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання у зоні проведення спеціальної воєнної операції", - йдеться у повідомленні.

В той самий час зазначається, що інші засуджені за вбивство Нємцова - ексбоєць батальйону "Північ" МВС Чечні Заур Дадаєв і його поплічники Анзор та Шадід Губашеви та Хамзат Бахаєв - досі перебувають у в'язниці, оскільки відмовилися підписувати контракти з міноборони РФ.

Колишній речник Нємцова Ілля Яшин, якого нещодавно звільнили з російської в’язниці у межах обміну між РФ та Заходом сказав, що звільнення Ескерханова - це "презирство пам’яті його загиблого друга".

Що відомо про вбивство Нємцова

27 лютого 2015 року люди з оточення Кадирова вистежили й пострілами в спину вбили російського політика і державного діяча, віцепрем'єра за часів Єльцина, а пізніше засновника й співголови опозиційної "Партії народної свободи" (ПАРНАС) Бориса Нємцова під час його прогулянки неподалік від Кремля.

Судом і прокуратурою вважається, що цей злочин нібито було скоєно на ґрунті релігійної неприязні Нємцова до мусульман і навпаки.

Незалежні політологи своєю чергою кажуть про цілу спецоперацію російських силовиків, а не про самостійні дії кількох візитерів з Чечні, в якій з метою стеження за Борисом Нємцовим, забезпечення виконавців усім необхідним та задля оперативного контролю і прикриття їхньої місії було залучено десятки осіб.