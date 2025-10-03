Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Заяви Путіна на Валдаї - відповідь на поворотний саміт у Копенгагені, - Наливайченко
Ексклюзив

Заяви Путіна на Валдаї - відповідь на поворотний саміт у Копенгагені, - Наливайченко

Ірена Моляр
3 жовтня, 2025 п'ятниця
21:17
Війна з Росією Володимир Путін

У столиці Данії 2 жовтня на саміті Європейської політичної спільноти, в якому взяли участь керівники та уряди понад 50 країн, були ухвалені поворотні рішення у бік підтримки України та більшого виготовлення озброєння для захисту як українського, так і європейського неба

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Давайте розкриємо причини, чому під виглядом форуму на Валдаї Путін озвучував вчора, 2 жовтня, свої мантри та пропаганду. Відповідь дуже проста - в цей час в Данії зібралася вся антипутінська коаліція - понад 50 країн разом з Україною, на рівні керівників країн та урядів. За моєю оцінкою були ухвалені поворотні рішення на цьому етапі у бік підтримки України та більшого виготовлення озброєння для захисту як українського, так і європейського неба. За такими рішеннями не складно побачити і фінансування: Європейська комісія тільки для українського виробництва дронів вже виділила 2 млрд євро, і буде ще додаткове фінансування від наших партнерів", - прокоментував нардеп.

За його словами, на саміті Європейської спільноти у Копенгагені також ухвалене рішення і про спільне виробництво, і що найкращі українські фахівці безпілотних систем допомагають і допомагатимуть захищатися європейським країнам, захищати і цивільні, і військові аеропорти. 

"У цьому і був поворотний саміт у столиці Данії. Тому так і занервував Путін. Також європейські лідери вирішили до кінця 2026 року повністю відмовитися від російського газу. Тобто "казці" під назвою "путінський режим" залишилося приблизно рік. Американські партнери і далі будуть постачати серйозне озброєння для ЗСУ, що неабияк налякало Кремль та весь російський режим. Ось, чому і для чого були всі ці пропагандистські заяви у виконанні Путіна", - резюмував Наливайченко.

  • 2 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для участі у саміті Європейської політичної спільноти та провів коротку зустріч з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Також він зустрівся із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
  • В цей же день російський диктатор Володимир Путін під час конференції "Валдай" виступив з погрозами, що РФ може завдати удари по українських АЕС.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Валентин Наливайченко
Данія
"Вердикт" із Сергієм Руденком
допомога Україні
зброя для України
